علماء يعثرون على قارة غارقة في المحيط الهادي

المواطن – وكالات

عثر علماء أمريكيون على قارة مساحتها تصل لقرابة ثلث مساحة أستراليا في مياه المحيط الهادئ.

قال علماء لدورية (جيولوجيكال سوسايتي أوف أمريكا) إنه تم العثور على قارة مساحتها ثلثا مساحة أستراليا تحت مياه المحيط الهادئ في الجزء الجنوبي الغربي.

وذكر العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون كيلومتر مربع يقع 94 بالمئة منها تحت الماء ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة.

وقال نيك مورتيمر الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا: “إنه أمر محبط لنا نحن الجيولوجيين بسبب مياه المحيط هناك، لو كان بإمكاننا سحب مياه المحيط ستتضح (القارة) للجميع، هناك سلاسل جبلية وقارة كبيرة واضحة فوق قشرة المحيط”.

وقاد مورتيمر فريق الباحثين في الدراسة التي حملت عنوان “زيلانديا: القارة المخفية على الأرض” والتي تشير إلى أن الاكتشافات الجديدة تثبت ما كان العلماء يشتبهون فيه منذ فترة.

ومن المعتقد أن “زيلانديا” انفصلت عن أستراليا منذ نحو 80 مليون عام وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا لاند.