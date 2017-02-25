علم الكويت يزين برج خليفة وبوابة مطار الملك خالد

المواطن – الرياض

تواصل الكويت الاحتفال بذكرى اليوم الوطني ويوم التحرير فيما شاركت العديد من الدول العربية والخليجية دولة الكويت الاحتفال بهذا اليوم.

وفي السعودية أضاء مطار الملك خالد بوابته الرئيسية بألوان علم الكويت تعبيرًا عن حفاوته بهذه المناسبة الغالية.

كما أضاء برج خليفة بألوان علم الكويت في بادرة معتادة حيث غالبًا ما يحتفي برج خليفة بالمناسبات الخليجية.

كما قام شاب كويتي برفع علم الكويت أمس فوق قمة جبل بيلاشنيستا بعد تسلقه لقمة الجبل والذي يبلغ ارتفاعه ١٥٣٠ مترًا فوق سطح البحر احتفاءً بالأعياد الوطنية.

الشاب الذي تمكّن من تسلق الجبل بعد خط سير للوصول ٤٠٠٠ متر و درجة حرارة ٢٠ تحت الصفر أعرب عن فخره برفع علم الكويت في هذا المكان تزامنًا مع فرحة الكويت بأعيادها.