على ذمة بلومبيرغ : أرامكو تخطط لطرح أسهم مخفضة للمواطنين

المواطن – الرياض

تخطط شركة النفط العملاقة أرامكو، لطرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في المملكة بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

وأوضحت الوكالة عبر موقعها الالكتروني أن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في المملكة من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن أرامكو ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى المملكة، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في المملكة، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.