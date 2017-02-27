عمر السومة يوجه رسالة للأهلاوية

المواطن ـ محمد سلام

وعد مهاجم النادي الأهلي، عمر السومة، جماهير فريقه بالظهور بشكل مميز خلال مباراة الغد أمام ذوب آهن الإيراني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن فوز فريقه يقربه بدرجة كبيرة من التأهل إلى الدور التالي من البطولة، خاصة بعد الفوز الذي افتتح به الأهلي النسخة الجديدة من البطولة على بونيودكور.

تصريحات السومة جاءت من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم للحديث عن مباراة الغد، والتي ستقام في سلطنة عمان، حيث قال إن فريقه قادر على المنافسة بقوة والفوز بهذه البطولة.

وحرص اللاعب على توجيه التحية للجماهير العمانية على استقبالهم الرائع للفريق لدى وصوله إلى مسقط، وقال مهاجم الأهلي: “نثق في دعم الجماهير العمانية لنا أثناء المباراة، بعد الاستقبال الرائع الذي وجدناه فور وصولنا إلى مسقط”.