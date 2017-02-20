عملية ناجحة لامرأة حامل لإيقاف نزيف داخل البطن بالأحساء

المواطن – الأحساء

تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بالأحساء بحمد الله, من إنقاذ مريضة حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من حالة عدم استقرار للعلامات الحيوية وهبوط في الدورة الدموية، حيث بلغت نسبة خضاب الدم 3,6 ، وتبين من خلال الأشعة الصوتية أنها تعاني من نزف شديد داخل البطن.

وتم إدخال المريضة التي كانت في أسبوعها الـ 16 من حملها الأول, على الفور إلى غرفة العمليات حيث اكتشف أنها تعاني من تهتك لقرن الرحم الضامر نتيجة حصول الحمل فيه، مع وجود ثلاثة ليترات من الدم في البطن, بالإضافة إلى وجود الجنين خارج الرحم، و تمت السيطرة على النزيف واستئصال القرن الرحمي الضامر المتهتك مع نقل وحدات الدم ، حيث خرجت المريضة من المستشفى بعد ثلاثة أيام وهي في تحسن مستمر بفضل الله .

يذكر أن هذه الحالة تعد من الحالات النادرة وتنتج عن عيب خلقي أثناء تكوين الرحم في مرحلة تخلق الجنين، وينتج عنها رحِمان متصلان ببعضهما أحدهما ضامر.