“عنك” توقع عقد إقامة صالة المناسبات الكبرى بمساحة 5 آلاف متر

المواطن – الرياض

وقعت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية عقد إقامة قاعة أفراح مع شركة متخصصة في المقاولات على مساحة خمسة آلاف متر مربع في طريق الخليج تقاطع شارع القسمة شرق مستشفى عنك (الكورنيش).

وقال محمد الفارس المتحدث الإعلامي للجمعية إن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق رؤية الجمعية للاستدامة المالية ويكون ريع هذا المشروع للجمعية والمستفيدين خاصة بدعم ومساندة من مجلس إدارة الجمعية وعلى رأسهم الشيخ عبدالحكيم العمار الخالدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي قام بتوقيع عقد إقامة صالة المناسبات والتي تتكون من قاعة أفراح رجال وقاعة أفراح نساء بسعة 600 شخص لكل قاعة وصالة أخرى للطعام مع كافة منافعها ومستلزماتها والتي أطلق عليها “قاعة أفراح عنك” وسوف يكون التنفيذ خلال عام بإذن الله تعالى .