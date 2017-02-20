عوض خميس يشعل الجدل بين جماهير الهلال والنصر!

المواطن ـ محمد سلام

بالرغم من توقيعه على عقدٍ رسمي للانضمام إلى نادي الهلال خلال الموسم المقبل عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه النصر، عادت حالة الجدل وعدم اتضاح الرؤية للاعب عوض خميس، حيث تواترت أنباء في الساعات الماضية تفيد بأن عوض يريد التراجع عن اتفاقه مع الهلال بعد جلسة جمعته مع رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي.

وقالت مصادر نصراوية: “اللاعب عوض خميس زار رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، في وقتٍ سابق، وأبدى رغبته في تجديد عقده”، وأشارت إلى أن عوض سيطالب إدارة الهلال بفسخ عقده بحجة عدم استلامه مقدم العقد، وسيوقع عقدًا احترافيًا جديدًا مع نادي النصر.

وأكدت مصادر هلالية عدم صحة ما تم تداوله عن وجود ثغرة وعدم استلام عوض للمبلغ المتفق عليه مع الهلال، مشددة على أنه لا يوجد أي خطوات أو بنود ناقصة في عقد اللاعب، حيث تم التوقيع بحضوره، ووكيل أعماله، ورئيس الهلال، وتم استلام المبلغ وتوثيق العقد خلال 72 ساعة في لجنة الاحتراف.

وكانت إدارة النصر قد قرّرت استبعاد عوض من التدريبات الجماعية للفريق، وفرضت عليه تدريبات صباحية، وأبدت استعدادها لبيع الفترة المتبقية من عقده للهلال في حالة وصول عرض مناسب، إلّا أن إدارة الزعيم رفضت هذا، وفضّلت انضمام اللاعب لصفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل بشكلٍ حر حتى لا تدفع مبالغ مالية أخرى.