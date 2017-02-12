عين المواطن على جدارة ترقباً للوظائف الصحية

المواطن – الرياض

تتجه عين المواطن السعودي على موقع جدارة؛ وذلك تحسباً للإعلان عن الوظائف المشمولة باللائحة الصحية في الشهر المقبل.

وطبقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية قبل أيام سيكون يوم 1 / 6 / 1438 هو آخر موعد لتلقي الوظائف من الجهات الحكومية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الوظائف المشمولة باللائحة الصحية عبر موقع جدارة يوم 10 / 6 / 1438.

وسيتم الدخول على رابط جدارة للرجال بدءاً من يوم 13-14 من الشهر ذاته في حين سيكون موعد دخول النساء على موقع جدارة يومي 15-16 من نفس الشهر.

وسيتم إعلان نتائج الترشيح عبر موقع جدارة في تاريخ 24 / 6 / 1438 طبقا للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لعام 1438.

يذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.