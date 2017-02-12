عين ريال مدريد على بطولة الدوري الإسباني بعد خصام سنوات

المواطن – الرياض

يسعى ريال مدريد إلى الفوز ببطولة الليغا الإسبانية والتي خاصمها منذ عام 2012.

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الصعب أمس على أوساسونا 3-1 والذي لعب على أرضه ووسط جمهوره، في المرحلة الثانية والعشرين من الليجا.

وقد بدأ ريال مدريد اليوم أول تدريب له في الأسبوع وذلك استعداداً لمباراة دوري أبطال أوروبا أمام فريق نابولي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة مقابل 48 نقطه لغريمه برشلونة وعاد ريال مدريد إلى المنافسة بعد راحة إجبارية لمدة 10 أيام بسبب تأجيل مباراته مع مضيفه سلتا فيغو الأحد الماضي؛ بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة.

ولازالت فرصة ريال مدريد قائمة في الاحتفاظ بالصدارة حيث له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا ستقام في 22 فبراير الجاري، كما أن برشلونة لعب مباراتين أكثر من التي لعبها ريال مدريد.