غداً.. سلطان بن سلمان يرعى حفل انطلاق فعاليات المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية 2017

المواطن - المدينة المنورة

اكتملت جميع الاستعدادات للحدث الأكبر إسلامياً الذي ينتظره ملايين المسلمين في أنحاء العالم لانطلاق فعاليات المدينة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م، حيث سيرعى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز (مساء السبت) حفل افتتاح المناسبة بحضور صاحب أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك على المسرح المدينيبحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.

المدينة حاضرة

والمدينة المنورة الحاضرة دوماً وأبداً في قلوب المسلمين جميعاً لم تغب طويلاً عن واجهة الأحداث، فبعد اختيارها قبل ثلاث سنوات كعاصمة للثقافة الإسلامية ها هي تعود اليوم عاصمة للسياحة الإسلامية لعام2017م بعد اعتمادها من قبل وزراء السياحة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي خلال شهر ديسمبر الماضي.

تظاهرة كبيرة

وسيشهد حفل الافتتاح حضور العديد من المسؤولين بالمملكة وخارجها من وزراء وسفراء ومثقفين وأدباء وإعلاميين، ومشاركة أكثر من (200) عارض مسرحي من داخل وخارج المملكة لأداء العرض المسرحي، بالإضافة إلى الطواقم الفنية ذات خبرات عالية، وسينقل الحفل عبر شاشات العرض الضخمة مباشرة لعدد من المواقع الرئيسية بالمدينة المنورة التي تتضمن ممشى الزهور بحديقة الملك فهد وممشى الهجرة ومجمع الراشد مول التجاري.

تدشين الفعاليات

كما سيتم تدشين الفعاليات المصاحبة عقب حفل الافتتاح مباشرة وذلك بالعديد من الفعاليات والمهرجانات التي ستزيد من نسبة الجذب السياحي لمنطقة المدينة المنورة على مدار العام الجاري، بما يليق بمكانة وقدسية المدينة المنورة خاصة ويثبت قدرة المملكة بأبنائها وشبابها على تنظيم الحدث الاستثنائي الذي سيشكل علامة فارقة في المفهوم السياحي الإسلامي.

(40) جهة مشاركة

ويشارك في هذا الحدث الذي يمتد على مدار سنة كاملة أكثر من 40 جهة من القطاعين العام والخاص، ستُقدم أكثر من 200 فعالية ثقافية وسياحية وأنشطة مميزة.

المشاريع المستدامة

كما سيتم إطلاق نحو 30 مشروعاً ضمن برامج المشاريع المستدامة المصاحبة لهذه المناسبة أبرز تلك المشروعات يتمثل في برنامج المسارات السياحية المخصص لتنفيذ الجولات السياحية على المواقع التاريخية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى برامج تشغيل محطة سكة الحديد والبرنامج التطبيقي لدليل الفعاليات وكذلك برنامج العناية بالمساجد التاريخية التي تحتضنها المدينة المنورة.

(200) موقع ومعلم

سيتمكن السائح من الاطلاع على المواقع والمعالم التي تضمها المدينة المنورة والتي تزيد عن 200 موقع ومعلم سياحي تتنوع بين الأماكن والمباني التاريخية والمواقع الأثرية، من بينها أماكن ذات أهمية دينية مثل المسجد النبوي ومختلف المساجد التي وجدت خلال فترة النبوة، وأخرى ذات قيمة تاريخية كقلعة قباء وقصر عروة بن الزبير وسكة الحجاز.

وحدة الترجمة

قام المركز الإعلامي للمناسبة بإنشاء وحدة خاصة للترجمة بسِتّ لغات رئيسية وذلك لنشر إصداراته لمختلف الدول الإسلامية والتي تتابع الحدث من خلال وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، واللغات المعتمدة من المركز هي اللغة العربية والإنجليزية والفارسية والأوردو والتركية وتستخدم أيضاً اللغة الفرنسية في جانب كبير من مواد المركز على كافة الوسائل المتاحة.

العمل التطوعي مكتب العمل التطوعي بمنطقة المدينة المنورة سيكون حاضرا على مدار العام لتنظيم العمل التطوعي والإشراف على جميع المتطوعين والفرق التطوعية والأعمال التطوعية لفعالية المدينة عاصمة السياحة الإسلامية وسيقدم كافة الخدمات التطوعية للفعالية من خلال تنظيم الفعاليات من استقبال وتسجيل للزوار، والإعلام، والدعم الصحي، وتنظيم الحشود، بالإضافة إلى خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.