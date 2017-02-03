غدًا آخر موعد لتعديل الجداول الدراسية لطلاب جامعة سطام

المواطن – الرياض

أعلنت جامعة سطام أن الحذف والإضافة على الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني سيكون متاحًا للطلبة المنتظمين عبر البوابة الأكاديمية للطالب حتى يوم غد، السبت.

وأهابت جامعة سطام بالطلاب سرعة التعديل على الجداول الدراسية -سواء بالحذف أو الإضافة- في الوقت المحدد قبل إغلاق باب التعديل.

كما أعلنت جامعة سطام أن آخر موعد للتأجيل عبر البوابة الأكاديمية هو غدًا، السبت، أيضًا.

وأوضحت جامعة سطام أن يوم الأحد القادم سيكون بداية التهيئة والدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.

وطبقًا لجدول التقويم الأكاديمي في جامعة سطام، فقد تم إغلاق باب التحويل الداخلي من كليات الجامعة وخارج جامعة سطام يوم 30 يناير الماضي.