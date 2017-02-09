غدًا في MBC1.. جميل الذيابي يفتح قلبه وصندوق ذكرياته!

المواطن – الرياض

في لقاءٍ يتوقع أن يحدث أصداء كبيرة، يستضيف برنامج “بالمختصر” على قناة MBC1، غدًا، الزميل الصحفي جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة”عكاظ”، ليتحدث عن مواضيع عدة تمس الوسط الإعلامي السعودي منها السياسة التي تنتهجها “عكاظ” في طرحها للأخبار وتفوقها، وذكرياته مع صحيفة “الحياة” التي يعتبر مؤسس مشروع طبعات السعودية، وكذلك مسؤول تحريرها منذ اليوم الأول حتى تركه لها بعد أن نافست كبريات الصحف المحلية.

ويطرح مقدم البرنامج، الإعلامي ياسر العمرو، عدة محاور في اللقاء، بينها مقالات الذيابي عن لبنان والأصداء التي أحدثتها، وكذلك كتاباته التي تحذر من “عودة الدواعش” من مواقع الفتن في سوريا والعراق، وهجومه على وزير التعليم أخيرًا، ويبث البرنامج عند الواحدة من ظهر الجمعة، ويستمر لنحو الساعة.

ويذكر أن الذيابي أحد الوجوه الإعلامية المعروفة في القنوات الفضائية، مدافعًا عن المملكة ومواقفها السياسية، بالإضافة إلى كتابة المقالة في عددٍ من الصحف السعودية والعربية، ويرأس تحرير صحيفة “عكاظ” حاليًا.