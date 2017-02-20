غرفة الأحساء تطرح 50 فرصة عمل نسائية

المواطن – الأحساء

تُنّظم إدارة التدريب وتوطين الوظائف في غرفة الأحساء يوم غد الثلاثاء ، لقاءً توظيفياً مع شركة الأحساء للخدمات الطبية ” مستشفى الأحساء “, لطرح (50) فرصة عمل نسائية جديدة ، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

وتشمل فرص العمل المطروحة خلال اللقاء 50 وظيفة ممرضة بمؤهل جامعي أو دبلوم، وتتضمن العديد من المميزات في بيئة عمل تنافسية آمنة ومتميزة، بالإضافة إلى ترقيات سنوية مشروطة بحسن السيرة والسلوك والجدية والتطور في العمل.

ويأتي هذا اللقاء الوظيفي في إطار خطة غرفة الأحساء في مجال خدمات التوظيف والتدريب لقوى العمل السعودي من الجنسين للعام 2017م، وضمن سلسلة اللقاءات التوظيفية والبرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف رفع تنافسية العمالة الوطنية ودفعاً لسياسات وخطط التوطين وتوظيف الشباب والفتيات السعوديين بمنشآت القطاع الخاص.