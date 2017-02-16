غرفة #الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لدى 3 شركات

غرفة #الرياض تعلن عن وظائف شاغرة لدى 3 شركات

2017/02/16
الساعة 10:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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وظائف غرفة_الرياض 20فبراير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر وظائف شاغرة للرجال، لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص “مصنع ربوة الحياة للمكملات الغائية – الرياض للاستثمارات – الاستثمار الواعد المحدودة”، لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية والمتوسطة، باسم “اختصاصي تغذية، ومهندس كهربائي، ومهندس ميكانيك تقنية معلومات، وصيدلي/ علاقات حكومية، وأخصائي مبيعات، ومحلل أعمال”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 20/ 2/ 2017م، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة العاشرة صباحًا.

ولتقديم طلب التوظيف، اضغط هنا 

وظائف غرفة_الرياض 20فبراير

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