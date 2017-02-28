غرفة_الخرج تطرح 50 وظيفة بالقطاع الخاص الخميس المقبل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج عن طرح (50) وظيفة، بالتعاون مع شركة تيسن كروب سعودي أرابيا للمقاولات، وذلك في يوم الخميس المقبل، الموافق 1438/6/3هـ، وفق مسميات الوظائف التالية:

1- مشرفو موقع: لحملة درجة البكالوريوس.

2- إداريون: لحملة درجة البكالوريوس.

3- حراس أمن.

الشروط المطلوبة:

1- السكن بالمشروع.

2- الموقع يقع في الحلال الشمالي بطريق حرض.

3- الرواتب تبدأ من (4500) ريال.

4- إجازة يومين بالأسبوع.

5- تقديم السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

6- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.