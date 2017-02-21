غرق آلاف المنازل في إندونيسيا جراء الأمطار والفيضانات

المواطن – وكالات

هطلت أمطار غزيرة على إندونيسيا خلال الأيام القليلة الماضية، تسببت في فيضان المجاري وقنوات الصرف الصحي وغمرت الطرقات وآلاف المنازل في العاصمة.

وقالت وكالة التخفيف من آثار الكوارث إن أكثر من 50 منطقة ضربتها الفيضانات في جاكرتا، إذ وصل ارتفاع المياه إلى نحو 1.5 متر في شرق العاصمة، ولم تستطع مصارف المدينة استيعاب كميات المياه، كما فاضت الأنهار.

وفي 2013، أدت فيضانات إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً في جاكرتا، وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار من منازلهم.

وقال مسؤولو المدينة، التي يقطنها نحو 30 مليون شخص في منطقتها الكبرى، إنها خفضت عدد المناطق المعرضة لفيضانات منذ ذلك الحين من خلال حفر الأنهار المليئة بالقمامة واتخاذ تدابير أخرى.