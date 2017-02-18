غزة.. فلسطيني ينهي حياة أبنائه طعنًا قبل أن يضرم النار في منزلهم منتحرًا

المواطن ـ وكالات

أكّدت حكومة قطاع غزّة الفلسطيني، المشكّلة من طرف حركة “حماس”، إقدام أحد مواطنيها على قتل أبنائه الثلاثة، بينهم طفلان، قبل أن يضرم النار بنفسه في مدينة رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابته بجروح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لـ”حماس”، أشرف القدرة، في تصريح صحافي، “وفاة صباح طلال أبو ضباع (18 عاماً) ومحمد طلال أبو ضباع (9 أعوام) وشيرين طلال أبو ضباع (12 عاماً)، وإصابة والدهم بحروق شديدة في أنحاء الجسم”.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، في بيان له، أنَّ “تحقيقات الأدلة الجنائية التابعة للشرطة أظهرت قيام المواطن بطعن أبنائه الثلاثة، قبل أن يشعل اسطوانة الغاز بنفسه، الأمر الذي أدى إلى نشوب حريق في المنزل، وانفجار أسطوانة الغاز”، مبرزًا أنَّ “الأب يعمل موظفاً لدى أجهزة السلطة، ويعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية”.