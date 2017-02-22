غضب بعد #طرد_أطفال_متلازمة_داون من روضة في #الطائف

مغردون أشادوا برعاية ولي العهد لهم داعين للتحقيق بالأمر

المواطن – الطائف

انتقد عدد كبير من المواطنين ما قامت به إحدى رياض الأطفال في الطائف بطرد بعض ذوي متلازمة داون وعدم قبولها لهم بين الطلاب.

واستنكر المغردون هذا الإجراء من قبل الروضة، داعين إلى محاسبة المديرة وبيان الأسباب الحقيقية وراء رفض قبول هؤلاء الأطفال.

وأكد المواطنون أن الدولة وقيادتها العليا تولي ذوي الإعاقة أهمية خاصة ورعاية شاملة في كل مناطق المملكة.

وقارن المغردون بين موقف الروضة وموقف سمو ولي العهد الأمير محمد بن نايف، الذي استقبل مجموعة من ذوي متلازمة داون قبل أيام في مكتبه، واستمع إلى مطالبهم واطمأن على أحوالهم.

وأشاد المغردون بموقف الأمير محمد بن نايف، مؤكدين أنه يعكس اهتمام القيادة بهذه الفئة الغالية على الجميع.

وأعاد المغردون تداول صور الأمير محمد بن نايف مع ذوي متلازمة داون، مطالبين بالتحقيق العاجل مع هذه الروضة.