فابريجاس يُعلن التحدي: لن أرحل عن تشيلسي

المواطن ـ وكالات



نفى لاعب خط وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، الإسباني سيسك فابريغاس، الشائعات التي تحوم حول رحيله الصيف المقبل، مؤكدًا على استمراره مع الفريق اللندني.

وترددت الشائعات حول اقتراب رحيل فابريغاس (29 عامًا) عن الفريق، خاصةً في ظل تراجع دوره تحت قيادة المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، إذ لم يشارك في التشكيل الأساسي سوى في 5 مباريات بالدوري هذا الموسم.

وأشارت توقعات إلى اقتراب انتقال اللاعب الإسباني الدولي إلى مانشستر سيتي وويست هام، أو لحاقه بزميليه السابقين في تشيلسي: البرازيليان أوسكار وراميريز، وذلك بالانتقال للّعب في الصين.

ولكن فابريغاس وضع حدًا لكل الشائعات بالتأكيد على استمراره ضمن صفوف تشيلسي، وصرح لشبكة “سكاي سبورتس” بشأن بقائه مع تشيلسي في الموسم المقبل، قائلًا: “100%.. لا أفكر بأي شيء سوى التحدي الذي أخوضه هنا”.

وأضاف: “الوضع اختلف كثيرًا عما كان عليه قبل 6 أشهر.. منذ البداية، كان التحدي قويًا بالنسبة لي، والشائعات تتردد دائمًا، لا يمكن لأحد منع ذلك، لكني لا أهتم كثيرًا بما يقال.. لم أرغب في الرحيل ولو للحظة”.