فايز المالكي يكشف حقيقة “عادل عزت رئيسًا للاتحاد الآسيوي”

فايز المالكي يكشف حقيقة “عادل عزت رئيسًا للاتحاد الآسيوي”

2017/02/22
الساعة 1:07 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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فايز-المالكي
المواطن ـ الرياض:

كشف الممثل الشهير فايز المالكي حقيقة الوسم المتداول عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بأن الدكتور عادل عزت سيكون رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقبل.

غياب المصداقية:

وأوضح المالكي -في تغريدةٍ له عبر “تويتر”- أنه اتصل بالدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنتخب حديثًا، مساء الثلاثاء، وقد نفى هذه الشائعة المتداولة، قائلًا: “يا حب الناس للشائعات”.

واستنكر المالكي -في تغريدته- غياب المصداقية في تداول الأنباء، لا سيّما أنها لا تأتي عبر مصادر رسمية، أو الأشخاص المعنيين أنفسهم.

مغرّدون يرفضون فكرة الاستقالة:

وأكّد المغرّدون بالشأن الكروي المحلي -في تعليقاتهم على تغريدة المالكي- أنهم يتمنون بقاء الدكتور عادل عزت لما يتّسم به وجوده من نقلةٍ نوعية مرتقبة للكرة السعودية، لا سيّما مع دخول الأندية مرحلة الخصخصة، رافضين فكرة استقالة عزت من منصبه.

 

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