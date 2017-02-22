فايز المالكي يكشف حقيقة “عادل عزت رئيسًا للاتحاد الآسيوي”

المواطن ـ الرياض:

كشف الممثل الشهير فايز المالكي حقيقة الوسم المتداول عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بأن الدكتور عادل عزت سيكون رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المقبل.

غياب المصداقية:

وأوضح المالكي -في تغريدةٍ له عبر “تويتر”- أنه اتصل بالدكتور عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، المنتخب حديثًا، مساء الثلاثاء، وقد نفى هذه الشائعة المتداولة، قائلًا: “يا حب الناس للشائعات”.

واستنكر المالكي -في تغريدته- غياب المصداقية في تداول الأنباء، لا سيّما أنها لا تأتي عبر مصادر رسمية، أو الأشخاص المعنيين أنفسهم.

مغرّدون يرفضون فكرة الاستقالة:

وأكّد المغرّدون بالشأن الكروي المحلي -في تعليقاتهم على تغريدة المالكي- أنهم يتمنون بقاء الدكتور عادل عزت لما يتّسم به وجوده من نقلةٍ نوعية مرتقبة للكرة السعودية، لا سيّما مع دخول الأندية مرحلة الخصخصة، رافضين فكرة استقالة عزت من منصبه.