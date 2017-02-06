فتح باب القبول على 650 وظيفة في مديرية السجون

المواطن – سعيد ال هطلاء – الرياض

أعلنت مديرية السجون -شعبة إجراءات القبول- عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد (650) وظيفة برتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، في عدة تخصصات وفق الشروط والضوابط المعلنة.

التخصصات المطلوبة:

1- خريجو المعاهد الثانوية الصناعية من العام 1433- 1434 وما بعده فقط من نسبة (75%) فأعلى في تخصصات صيانة السيارات (كهرباء محركات –ميكانيكا بنزين- ديزل – تبريد وتكييف محركات) برتبة جندي على أن لا يقل طول المتقدم عن (170سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب للعمل بالمناطق التالية (الرياض- مكة المكرمة- عسير- جازان- المنطقة الشرقية)

2- خريجو الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام 1433- 1434 وما بعده فقط من نسبة (75%) فأعلى ممن لديهم الرغبة أو الميول أو لديهم دورات في (الموسيقى) للعمل بعد التخرج بالفرقة الموسيقية (بمركز تدريب السجون بمحافظة جده) برتبة جندي على أن لا يقل طول المتقدم عن (170سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب.

3- خريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام 1433- 1434 وما بعده فقط من نسبة (75%) فأعلى من النساء لتعيينهن (ملاحظات عسكريات) برتبة جندي، على أن لا يقل طول المتقدمة عن (160سم) ولن يتم قبول أي متقدمة أقل من الطول المطلوب ولن يتم قبول أي متقدمة خلاف ذلك، ويشترط أن تكون المتقدمة من المنطقة أو المحافظة التي خصصت لها الوظيفة مناطق العمل هي:

1- (جدة – ذهبان) – (إصلاحية الطائف- سديرة) – (إصلاحية الدمام الجديدة على طريق الدمام – إصلاحية الرياض الجديدة بالحائر – محافظة الأفلاج – الملز بالرياض

4- خريجو الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام 1433- 1434 وما بعده فقط من نسبة (75%) فأعلى من الرجال لتعيينهم (فني سجون) برتبة جندي للعمل بعد التخرج (بإصلاحية الطائف- سديرة) على أن لا يقل طول المتقدم عن (170سم) ولن يتم قبول أي متقدم أقل من الطول المطلوب.

شروط القبول للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف العسكرية بالسجون.

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة (سعودي/ سعودية) الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3 – ألا يقل عمره المتقدمين من الرجال عن (17) عاماً ولا يزيد على (30) عاماً ولا يقل عمر المتقدمات من النساء عن (25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً)

4 – اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية النهائية.

5 – اجتياز الفحص الطبي الذي يتم إجراؤه بمراكز ومستوصفات ومستشفى قوى الأمن بالمناطق.

6 – ألا يقل طول القامة للمتقدمين من الرجال عن (170سم) ولا يقل طول القامة للمتقدمات من النساء عن (160) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

7 – أن يكون (المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة

8- ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له العمل على نظام الخدمة العسكرية.

9- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية وألا تكون المرأة متزوجة من غير سعودي.

10- عند اختلاف المعلومات المدخلة في الموقع عن البيانات عند الحضور سوف يتم استبعاد المتقدم.

11- أن تكون شهادة التخصص في مجال أعمال صيانة السيارات وكذلك الشهادات الفنية بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف الأخرى من جهة معتمدة.

12- لن يتم قبول أي متقدم يحضر في غير الوقت والتاريخ المحدد لمقابلته مع ملاحظة الحضور بالزيّ الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1) فيما يخص المتقدمين من الرجال.

13- فيما يخص المتقدمات من النساء سيتم الاتصال بهن عبر الإدارة العامة للإشراف النسائي والتواصل معهن لتحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية وتحديد مكانها

14- نسبة الشهادة الدراسية للقبول من نسبة (75%) فأعلى وخريجي عام 1433- 1434 وما بعدها.

15- أن يكون لدى المتقدم بريد إلكتروني خاص به.

الوثائق المطلوبة عند المراجعة

1 – أصل بطاقة الأحوال المدنية مع صورة منها.

2 – أصل المؤهلات المطلوبة شهادة الثانوية العامة – أو ما يعادلها وصورة مصدقة منها من مصادرها.

3 – عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) كاشف الرأس خلفية بيضاء.

4 – ملف علاقي أخضر يوضع بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

5- طباعة النموذج الخاص بموعد مراجعة لجنة القبول فيما يخص الرجال.

6- لن يتم النظر في طلب أي متقدم مخالف للشروط الموضحة بعالية.

7- الحضور بالزي الرياضي وحلاقة الرأس رقم (1) فيما يخص المتقدمين من الرجال.

8- لا يوجد أفضلية بأسبقية التسجيل في الموقع.

9- الأفضلية لمن يحملون مؤهلات فنية مدتها من (3) أشهر فأعلى ويشترط فيها أن تكون شهادة معتمدة من جهة رسمية مع مراعاة أن يكون احتساب الدورات في مجال تخصص الوظيفة فقط ولا يعتد بالمشاهد ويتم إرفاقها بالملف.

والتقديم عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية

من الساعة ٨ ص الأحد ١٤٣٨/٥/١٥

إلى الساعة ٨ ص الأربعاء ١٤٣٨/٥/١٨