فتح باب القبول والتسجيل على وظائف مكافحة المخدرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوافرة لديها على الرتب العسكرية (جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب – رقيب)، وفق المؤهلات والتخصصات التالية:

1- جندي: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، الشروط: أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة أو ما يعادلها عن 80 % ، أن يكون مؤدي اختبار القدرات العامة قياس.

2- جندي أول: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها + دورة تدريبية معتمدة لمدة 1 سنة فأكثر بعد الثانوية العامة، الشروط: أن لا يقل المعدل التراكمي للثانوية العامة أو ما يعادلها عن 80 % ، وأن يكون مؤدي اختبار القدرات العامة قياس.

3- عريف: شهادة دبلوم معتمد لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة حسب التخصص المطلوب، الشروط: أن يكون حاصل على شهادة دبلوم معتمد لمدة سنتين فأكثر بعد الثانوية العامة في التخصصات التالية: (محاسبة – مالية – مختبرات كيميائية – تبريد وتكييف – صيانة الآلات الميكانيكية – كهرباء سيارات – محركات ومركبات – تقنية الاتصالات – اتصالات – دعم فني – شبكات الحاسب – تصميم الجرافيك).

4- وكيل رقيب: شهادة بكالوريوس تخصص نظري حسب التخصص المطلوب، الشروط: أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات النظرية التالية: (شريعة – قانون – محاسبة – مالية).

5- رقيب: شهادة بكالوريوس تخصص علمي حسب التخصص المطلوب، الشروط: أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات العلمية التالية (إحصاء – رياضيات – هندسة البرمجيات).

وأوضحت المديرية أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 6/ 6/ 1438هـ الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الخميس 10/ 6/ 1438هـ الساعة 10:00 صباحاً، عبر بوابة توظيف (أبشر)، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من ولد أو نشأ مع والده في وظيفة حكومية خارج المملكة.

2- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة العلمية المطلوبة في السنوات الدراسية من العام الدراسي 1432-1433 وما بعد.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن لا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية.

5- أن لا يكون المتقدم مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

6- أن لا يكون المتقدم موظفاً بأي جهة حكومية أو سبق له العمل بالخدمة العسكرية.

7- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة التي تقدم عليها وستمنح له بعد اجتياز الدورة التأهيلية كما هو موضح لكل رتبة.

8- أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاما وذلك حسب بطاقة الهوية الوطنية.

9- اجتياز المتقدم للفحص الطبي وأن لا يكون مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

10- اجتياز المتقدم كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بكافة مراحلها وفقا للشروط والمعايير المحددة لدى لجنة القبول والتسجيل.

11- أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

12- أن تكون جميع الشهادات العلمية المقدمة معترفاً بها من الجهات الرسمية (وزارة التعليم- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني …الخ) والالتزام بمعادلة جميع الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع تصديق جميع صور الشهادات التي تقدم للجنة القبول والتسجيل من قبل الجهات التي أصدرت هذه الشهادات أو من وزارة التعليم، ولن يتم قبول الصور الغير مصدقة، علماً أنه لا يحق لأي متقدم المطالبة بالتعيين على رتبة أعلى من الرتبة التي سيتعين عليها لحصوله على مؤهل أعلى من متطلبات الرتبة التي تقدم عليها أو تعيينه على وظيفه خلاف الوظيفة التي تقدم عليها.

13- أن يعمل بعد تخرجه في أي مكان تتطلبه مصلحة العمل داخل أو خارج المملكة، ولا يحق له أو لولي أمره المطالبة بعدم التعيين في مكان أو تخصص معين أو النقل منه، وأن يتبع في حال رغبته النقل لمنطقة أخرى خلال خدمته الطرق النظامية دون تخطي لمرجعه الأساسي.

وتؤكد المديرية على كافة المتقدمين ضرورة الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الموقع نظراً لأنه سيتم استبعاد أي طلب متكرر أو يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، ولن يدرج اسم صاحبه ضمن المفاضلة مع كافة المتقدمين على هذه الوظائف، وسوف يتم الإعلان عن المقبولين مبدئياً عبر بوابة التوظيف لوزارة الداخلية وذلك حسب الاحتياج الخاص بالمديرية.