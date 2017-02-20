فرع الأحوال المدنية النسائي في #شقراء‎ يبدأ إصدار الهوية الوطنية للسيدات

المواطن – ماجد الفريدي

بدأت الأحوال المدنية في استقبال المواطنات بمقرها الجديد في محافظة شقراء.

ويحتوي المقر على وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، بالإضافة إلى خدمة الاستقبال وتسليم البطاقات.

من جانبها أوضحت مساعدة وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية للمكاتب النسائية الجوهرة الشبانة أن الأحوال المدنية تسعى لخدمة جميع المواطنات في كافة مناطق المملكة، مبينة أن المكاتب النسائية ستُفتتح تباعاً في مختلف المناطق، وذلك حسب خطة الأحوال المدنية المعدة وبمتابعة مستمرة من معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالوهاب.

ودعت “الشبانة” المواطنات بالمسارعة على إصدار الهوية الوطنية حماية لهن وحفظاً لحقوقهن، على أن يتم حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي للأحوال المدنية المنتشرة في كافة مناطق المملكة.