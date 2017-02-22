فرع الزراعة ببني مالك يطلق “الشجرة حياتنا”

المواطن - بني مالك

أطلق فرع وزارة الزراعة ببني مالك فعاليات أسبوع الشجره تحت عنوان “الشجرة حياتنا”، ورعى الفعاليات رئيس مركز حداد بني مالك، ومدير فرع الزراعة ببني مالك، ورئيس بلدية القريع، ومدير مكتب تعليم حداد بني مالك، وبعض أساتذة وقادة المدارس بالمنطقة.

وانطلقت الفعالية بحضور عدد كبير من الطلاب، والمعلمين، والمزارعين، ومنسوبي المجلس المحلي والمجلس البلدي، وزراعة أول شجرة بمعرض اللوز البجلي لدى عبد الحكيم المالكي.

وكان فرع وزارة الزراعة ببني مالك بمقدمة مديرهم عيضة بن حسن المالكي، حيث قدم العديد من الشتلات للحاضرين، وتوزيع شتلات قُدمت للموجودين، وكذلك منشورات إرشادية، وبعض الهدايا، وشهادات الشكر، والدروع التذكارية.