فضيحة اغتصاب جديدة للشرطة الفرنسية تهز باريس

المواطن – وكالات

لم تمض سوى أيام قليلة على واقعة الشاب الفرنسي تيو الذي اتهم الشرطة باغتصابه، وتفجرت إثر ذلك احتجاجات في أنحاء البلاد في الأيام الماضية، حتى صعدت على سدة الأحداث واقعة مشابهة ، حيث تم تحويل ملف رجل شرطة فرنسي آخر إلى محكمة الجنايات لمقاضاته بتهمة اغتصاب شاب بهراوة أثناء توقيفه قبل نحو عام، وذلك في إجراء نادر.

وحصلت الشرطة على تسجيل فيديو للواقعة، بعد أن حركت قضية الشاب تيو احتجاجات شبان الضواحي والمتعاطفين معه في مدن فرنسية عدة، مطالبين بوقف عنف الشرطة وحل مشكلات تعاني منها الضواحي الفرنسية منذ سنوات.

ويدعى الشاب الذي اغتصب، ألكسندر، وقضيته كانت منسية لشهور وعادت إلى الواجهة لتشابهها مع ما تعرض له الشاب تيو بداية الشهر من عنف مفرط واغتصاب بهراوة من قبل رجال شرطة أرادوا توقيفه.

وتعامل القضاء بداية مع القضية على أنها توقيفٌ عنيف، لكن قرار الجلسة الأخيرة في القضية كان مختلفاً.

وتشهد باريس ومدن فرنسية عدة احتجاجات عارمة منذ أيام على خلفية اتهام الشرطة بالعنف المفرط، تسبب في احتراق عدد من السيارات واشتباكات وأعمال عنف.