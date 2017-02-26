فضيحة على متن طائرة باكستانية متجهة للسعودية .. عدد الركاب أكثر من المقاعد !!

المواطن – وكالات

في خرق خطير لمعايير الأمان الدولية المتعلقة بالطيران المدني، شهدت إحدى الرحلات الجوية بين مدينة كراتشي الباكستانية و السعودية مهزلة بمعنى الكلمة حيث سمح بصعود ركاب أكثر من العدد المسموح به بعد أن تم تدوين أرقام المقاعد الخاصة بهم بخط اليد.

فقد اضطر سبعة من الركاب إلى الوقوف بين المقاعد في مشهد يشبه ما نراه في حافلات النقل البري، وفي واقعة يجري فيها التحقيق حالياً من قبل السلطات الباكستانية.

الغريب في الأمر أن الواقعة حدثت على متن طائرة من طراز بوينغ 777، تتبع الخطوط الجوية الباكستانية “بيا” في الرحلة رقم PK- 743 في العشرين من يناير الماضي.

الأغرب أيضاً أن قائد الطائرة لم يعلم بأمر الحمولة الزائدة إلا بعد إقلاع الطائرة ولم يرَ ضرورة كي يعود للمطار مرة أخرى وفضل استكمال الرحلة وهو ما قد يجعله عرضة للمساءلة القانونية.

وتُجري شركة الطيران تحقيقاً داخلياً في الواقعة لتحديد المسؤولية، وضمان عدم تكرار هذا الأمر مجدداً.