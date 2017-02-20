فقرات وعروض مميزة في احتفال الشؤون المدرسية بالقنفذة “طموح وإنجاز”

المواطن - عبد الله النخالي - القنفذة

دشّن محافظ القنفذة فضا البقمي المعرض المصاحب لاحتفال الشؤون المدرسية (طموح وإنجازات).

وتجوّل البقمي برفقة مدير التعليم الدكتور محمد الزاحمي، والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور محمود العلواني، والمساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي، حيث أبدى بالغ سروره بما شاهده من أعمال ومعروضات، ثم توجّه الجميع إلى مسرح الاحتفال الذي أدار فقراته بكل إبداع وتميز الإعلامي أحمد المعشي.

وبدأ الحفل بآيات عطرة من كتاب الله الكريم، تلاها الطالب محمد إبراهيم الفقيه، بعدها تحدث المساعد للشؤون المدرسية عن أن العمل وفق معايير الجودة، وذلك بتوفير بيئة تعليمية وتربوية جاذبة بكل جوانبها لكي ترقى بتعليمنا وتجعلنا ننافس على الريادة، ويأتي هذا الإنجاز ليجسد العطاء ويرصد الفرص والتحديات، وما هذه الإنجازات إلّا ثمرة تعاون الجميع وتفانيهم للوصول إلى أقصى درجات التميز.

وقدم شكره لمدير التعليم ولكل الأقسام والمشرفين والإداريين، وبعدها شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحكي سيرة ومسيرة العمل في أقسام الشؤون المدرسية، وسلّط الضوء على أبرزها، ومنها المختبرات الافتراضية والمحوسبة، والمجهزة بالمواد التشغيلية والكفاءات الإشرافية والمعامل العلمية لكي يكتسب الطالب الحصول على المعلومة وطرق البحث عنها، بالإضافة إلى خدمات الطلاب من نقل مدرسي، وصرف إعانات، وخدمات صحية متنوعة، وحزمة من البرامج الصحية الوقائية وفقًا لاستراتيجية وزارة التعليم الجادة لجميع المدارس.

وتوالت بعد ذلك فقرات الحفل من عروض وقصائد نالت استحسان الجميع.

وعقب ذلك، ارتجل مدير التعليم كلمته التي أشار فيها إلى أهمية التكامل في العمل التعليمي والتربوي من جميع الأقسام المعنية لكي تحقق الجودة التي ينعكس أثرها إيجابًا على الخدمات التي تقدم للميدان وللبيئة المدرسية.

وشكر المساعد للشؤون المدرسية وكل الأقسام المعنية على الجهود الكبيرة والرائعة، ثم أتيح المجال لراعي هذا الاحتفال محافظ القنفذة، فضا البقمي، الذي أبدى إعجابه الكبير والمنقطع النظير، حيث ذكر أنه يتابع بكل ذهول الإنجازات المتوالية والدائمة لهذه الإدارة التي تشهد تطورًا في كل المجالات وفق أهداف مرسومة تتناغم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تركّز على تنمية المكان وبناء الإنسان، معربًا عن عميق شكره وتقديره لمدير التعليم ولجميع منسوبي هذه الإدارة التي تعمل بروح الفريق، وتؤدي رسالتها بكل تميز واقتدار، وبعدها تم توزيع شهادات الشكر والدروع التذكارية.