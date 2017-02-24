فلكية جدة: كسوف الشمس الحلقي لن يكون مرئيًا في المملكة

المواطن ـ جدة:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أنَّ العالم يشهد، يوم الأحد 26 شباط/فبراير الجاري، أول كسوف للشمس هذا العام، وهو كسوف حلقي، يستمر لمدة 3 ساعات و16 دقيقة، ولكنه غير مشاهد بسماء السعودية أو الوطن العربي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أنَّ “كسوف الشمس سيشاهد في شكله الحلقي في مسار ضيق بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية، وبشكل اساسي فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، وعلى اليابسة سيشاهد من الأجزاء الجنوبية لأميركا الجنوبية في تشيلي و الأرجنتين وأجزاء من أفريقيا في أنغولا وزامبيا والكونغو”.

وأشار إلى أنّه “سيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل، لأن القمر سيكون بعيدًا عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيرًا كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة من الضوء حول القمر تسمى (حلقة النار) ما سيصنع منظرًا دراماتيكيًا”.

وأبرز أنَّ “الكسوف سيبدأ جزئيا على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 3:10 عصرًا بتوقيت السعودية فوق المحيط الهادي، وبعد ذلك بساعة وخمس دقائق تشهد أول نقطة على سطح الأرض بداية الكسوف الحلقي الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت السعودية”.

وأضاف “على اليابسة، سيشاهد من الاجزاء الجنوبية لأميركا الجنوبية في تشيلي والأرجنتين ما بين الساعة 4:34 الى 4:44 عصرا بتوقيت السعودية، وفي ذلك الوقت سوف سيكون قرص الشمس مغطى بنسبة 98.6 %”، مشيرًا إلى أنّه “يستمر الكسوف الحلقي في كل موقع في تلك المناطق لمدة دقيقة واحدة وثوان عدة”.