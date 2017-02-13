فوائد لا تعلمها عن الرمان.. يحارب الشيخوخة ومضاد للأكسدة

المواطن - وكالات

فوائد عديدة لا يعلمها البعض عن الرمان، حيث يؤثر على البشرة، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، التي تساهم في مكافحة الشيخوخة، كما أنه يُستخدم أيضاً كملون للشعر.

وبعيداً عن أن الرمان فاكهة محبوبة بسبب مذاقه اللذيذ، فإنه أيضاً يتميز بمواده المضادة للأكسدة، التي تصل نسبتها إلى 3 أو 4 مرات أكثر من الشاي الأخضر، أما بالنسبة لجذوره، فلطالما اُستخدمت لعلاج الأمراض المعوية مثل الدودة الشريطية، كما تتميز بفعالية أكبر عندما يرتبط الأمر بصناعة مستحضرات التجميل، فالرمان يتمتع بفعالية كبيرة، بسبب غناه بالجزيئات ذات الخصائص التنشيطية.

وبالنسبة إلى أوراق الرمان فهي تتميز بقدرتها على محاربة الميكروبات، التي تسهل الشفاء، كما أن الزيت المستخرج من بذوره يساعد على مكافحة الشيخوخة، خاصة أنه غني بحمض punicic، الذي يتميز بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، وهو ما يقلل من تدهور ألياف الكولاجين، كما أن زيته يساهم في ترطيب الأنسجة، وذلك بفضل الأحماض الذهنية المتواجدة فيه، خاصة منها “اللينوليك” و”الأوليك”، وهو فعال للغاية في صباغة وتلوين الشعر.