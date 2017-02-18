فورد تستعين بروبوتات جديدة في مصانعها

المواطن – وكالات

استعانت شركة فورد الأمريكية لتصنيع السيارات بنحو 190 روبوتاً جديداً بمصنعها بمدينة “كرايوفا” فى رومانيا.

وتستعد الشركة العالمية لإنتاج السيارة الجديدة من طراز إيكو سبورت ” EcoSport ” الرياضية متعددة الأغراض والمقرر أن يبدأ الخريف القادم.

وذكر ممثلو الشركة في رومانيا، أنه تم بالفعل إجراء تعديلات على خطوط الإنتاج بدءاً من هذا الشتاء.

وأشار موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري إلى أن قسم “هياكل السيارات” لديه بالفعل 320 جهازاً آلياً “روبوت” لدعم إنتاج الطراز “بى- ماكس” والذى سيضاف له 190 “روبوتاً جديداً”، لافتاً إلى أن مصنع فورد فى كرايوفا ينتج سيارة “بى-ماكس” كل 100 ثانية.

وتعتزم الشركة توظيف أكثر من 900 شخص لإنتاج طراز “إيكو سبورت” بما فى ذلك المهندسون والعاملون، وحتى الآن استثمرت شركة “فورد” للسيارات أكثر من مليار يورو فى تطوير إنتاجها بمصنعها في رومانيا.