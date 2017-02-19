فورد تطور تقنية جديدة لتحذير السائقين من الحُفر

المواطن – وكالات

يعاني سائقو السيارات حول العالم من المشكلات والحفر التي توجد في الطرق، الأمر الذي يسبب خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكشف تقرير حديث أنه في المملكة المتحدة يتم تقديم مطالبات بإصلاح الطرق للسلطات المحلية كل 17 دقيقة، وهو الأمر الذي دفع شركة “فورد” لصناعة السيارات لتطوير تقنية حديثة للتغلب على هذا الأمر المزعج.

وأعلنت الشركة عن أنها تعمل على إطلاق خارطة افتراضية للحفر التي توجد في الشوارع، والتي يمكن أن تبث للسائقين في الوقت الحقيقي حتى يتمكنوا من تجنب الأضرار التي تلحق بسياراتهم.

ووفقاً للشركة الأمريكية، فالوضع يزداد سوءاً مع الوقت، وأسطح الطرق السيئة تساهم في أكثر من ثلث الحوادث كل عام، لذلك هناك أهمية كبيرة لتلك التقنية.