فيديو مخيف.. دمية سحرية مدفونة في القريات بها عقد وأسياخ !

المواطن - الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن عثر على دمية غريبة الشكل، يبدو كأنها عمل سحري كان مدفون.

وقال هايل السموحي العنزي، الذي يسكن في محافظة القريات، إنه خلال زيارته للمنطقة الأثرية بصحبة أطفاله، عثر على دمية ظهر جزء منها فوق الأرض والجزء الآخر تحت التراب، موضحا أنه بعد أن استخرج الدمية من الأرض، استغرب من شكل الدمية التي كانت تحوي عددًا من العقد والأسياخ الحديدية الصغيرة.

وأكد أن هذا العمل لا يقوم به طفل، وهو ما دفعه للاعتقاد بأنه عمل سحري، متابعا “قمت بفك العقد وقراءة بعض الآيات القرآنية وتركتها في نفس المكان”.