فيسبوك يحذف مستخدمَيْن نشرا صورًا تدعي إصابة طفل بالسرطان

المواطن – وكالات

قام موقع فيسبوك بحذف مستخدمَين نشرا صوراً مسروقة لطفل مريض، زعما كذباً أنه مصاب بالسرطان.

وجاء هذا الإجراء من شركة فيسبوك بعد أن اشتكت والدة الطفل، الذي يبلغ من العمر الآن ثلاث سنوات، بأن الصور استخدمت كجزء من عملية نصب واحتيال.

ويعود تاريخ الصور إلى العام الماضي، عندما كان الطفل يعاني من حالة سيئة من مرض الجدري.

وزعم هذان الحسابان أن فيسبوك سيتبرع بأموال ليخضع الطفل لجراحة، إذا استخدم زوار الموقع خاصية “الإعجاب” لتلك الصور، أو تركوا تعليقات أو ردوداً عليها.

وحذر خبير في الأمن الإلكتروني، من أن المستخدمين اللذين لجآ لهذه الخدعة، عرّضا أنفسهما للخطر.

وتفاعل أكثر من مليون شخص مع واحدة من الرسائل على هذين الحسابين، منذ نشرها في بداية هذا الشهر.