فيسبوك يكشف سبب حجب بعض حسابات المستخدمين

المواطن – وكالات

اشتكى عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول العالم مساء أمس، من عدم تمكنهم من الدخول على حساباتهم.

وانتشرت المخاوف بأن هناك مجموعة من الهاكرز يحاولون اختراق الحسابات وسرقة الصور، وهو الأمر الذي تطلب رداً صريحاً من الشركة الأمريكية نظراً لما تسببه من حالة فزع بين المستخدمين.

وأوضح المتحدث باسم فيسبوك، أن السبب وراء منع المستخدمين من الوصول لحساباتهم هو عطل في الأنظمة المصممة للمساعدة في منع الوصول إلى الحسابات المشبوهة، وهذا العطل تسبب في إجبار بعض المستخدمين على الخروج من حساباتهم.

وأضاف أنه تم حل المشكلة ويتم حالياً تطهير الحسابات المتأثرة من هذا العطل، كما اعتذر عن أي إزعاج أو قلق سببه الخطأ للمستخدمين.