فيسبوك ينافس لينكد إن بميزة جديدة تخص “الوظائف”

المواطن - وكالات

كشف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ميزة جديدة ينافس بها موقع “لينكد إن” الشهير بشكل مباشر، فابتداء من أمس الأول الأربعاء، والشركات الأمريكية التي لديها صفحات على “فيسبوك” ستكون قادرة على نشر قوائم بالوظائف الخالية وستظهر لمن يحتاجها على الـNews Feed.

وأوضح نائب رئيس فيسبوك للإعلانات، “أندرو بوسورث” لموقع “بيزنس انسايدر” أن الميزة الجديدة تم إطلاقها بعد مطالبات من أصحاب الأعمال الصغيرة في الولايات المتحدة، الذين قالوا للشركة إنهم يواجهون مشكلة في العثور على الأشخاص المناسبين لتوظيفهم، لذلك تم إطلاق الميزة الجديدة لتتمكن كل شركة من إيجاد الموظفين بسهولة.

ويمكن بمجرد أن تنشر الصفحة قائمة بالوظائف الخالية على فيسبوك، أي شخص يزور تلك الصفحة من رؤيتها، كما سيكون هناك زر يحمل اسم apply للتقدم للوظيفة، وليس هذا فقط بل سيسهل فيسبوك من عملية التوظيف من خلال توفير بعض المعلومات عن المتقدمين للوظائف مثل الاسم والمكان، وأصحاب الأعمال سيكونون قادرين على الاستجابة للمتقدمين من خلال تطبيق “ماسنجر”.

وهذه الميزة ليست مجانية، فسيكون على أصحاب العمل الدفع مقابل نشر الوظائف الخالية الخاصة بهم، وتوصيلها للفئة التي يحتاجونها.