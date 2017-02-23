فيس بوك تحذف حسابات استغلال صور الأطفال في “النصب”

المواطن - وكالات

أقدم موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس، الأربعاء، على حذف حسابين من الحسابات التي استغلّت صورة لطفلٍ يبلغ من العمر 3 سنوات ونشرتها عبر الموقع، مدعية زورًا أنه مصاب بالسرطان، وتم استغلال الصورة في النصب والاحتيال، وتأتي هذه الخطوة بعد الهجوم الكبير الذي تعرّض له الموقع من قبل المهتمين بالخصوصية.

وصرّحت سارة ألين والدة الطفل، لموقع “بي بي سي” البريطاني، أن الصورة تم أخذها من المنشورات الإخبارية على الإنترنت قبل أن يتم استغلالها من قبل المحتالين، وكانت الصورة التي يظهر بها الصبي الصغير انتشرت عبر شبكة الإنترنت بقوة، خاصةً أنه كان مصاب بجدري الماء، ونشرتها والدته في البداية من أجل البحث عن لقاحات مجانية في المملكة المتحدة.