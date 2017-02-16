فيس بوك تعيّن هذا الشخص لزيادة أرباحها من “واتس آب”

المواطن - وكالات

تمتلك شركة “واتس آب” أكثر من 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا، ولكنها لا تحقق أي دخل لفيس بوك، وهو على ما يبدو السبب في تعيين Matt Idema، مدير تسويق المنتجات التجارية لفيس بوك في جميع أنحاء العالم، ليشغل منصب مدير العمليات في واتس آب، وذلك في محاولةٍ للشركة لتحقيق أرباح على ما يبدو.

وبحسب موقع fonearena الهندي، فحتى الآن، ليس من الواضح الدور الذي سيقوم به “Matt Idema” في واتس آب، لكنه يعتبر -في الوقت نفسه- أول توظيف تجريه واتس آب بعيدًا عن المجال التقني، حيث سيكون عمله مرتبط بقطاع المال في خدمة التراسل الفوري، وبدء تحقيق أرباح من خلاله للشركة الأم فيس بوك.