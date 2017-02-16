فيس بوك قد يتفوق على يوتيوب بـ “الموسيقى”

المواطن - وكالات

أكد تقرير جديد نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن موقع فيس بوك يسعى لاقتحام عالم الموسيقى، إذ استعان بعددٍ من الخبراء لمعرفة طرق ترخيص الأغاني لنشرها على الـ Newsfeed.

ويستطيع فيس بوك التفوق على يوتيوب وتحقيق مليارات الدولارات فى صناعة الموسيقى، وذلك بفضل امتلاكه لما يقرب من 2 مليار مستخدم جنبًا إلى جنب الإعلانات التجارية المزدهرة.

وبحسب المصادر، ستنظم هذه الصفقة ملفات الفيديو المقدمة من المستخدمين التي قد تمهّد الطريق لحصول فيس بوك على المزيد من أشرطة الفيديو المهنية، وبالرغم من انتشار هذه الشائعات بقوة، إلّا أن فيس بوك رفض التعليق على هذه المسألة.