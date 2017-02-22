فيس بوك يعاقب مستشار بوتين بإيقاف صفحته 3 أيام

المواطن - وكالات

بسبب حظر الملكية الفكرية، أوقف موقع ” فيس بوك” لمدة 3 أيام صفحة مستشار الرئيس الروسي لشؤون الإنترنت غيرمان كليمينكو الذي أعلن ذلك عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الروسية.

وكشف مستشار الرئيس الروسي عن الإخطار الذي تلقاه من “فيس بوك”، حيث جاء فيه أن المواد التي نشرها كلمينكو على صفحته في فيس بوك حظرت لأنه انتهك حقوق الملكية الفكرية”، وهذا يعني أن الأمر يتعلق بمسألة شخصية ولا علاقة له بالنشاط المهني لممثل الكرملين.

وكتب كلمينكو: “الحديث يدور عن إعادة نشر مواد للمستخدم ستاليك خانكشييف الذي حصل بيني وبينه جدال مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وهذا يعني أن ستاليك حقق مآربه وقام فيسبوك بحجب صفحتي”.