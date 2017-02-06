فيس بوك يواجه الأخبار الكاذبة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية

المواطن – وكالات

خوفًا من تكرار الاتهامات التي تلقّاها فيسبوك على خلفية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما تم تداوله من أخبار قيل إنها ساعدت على فوز ترامب برئاسة أمريكا، قرّرت الشبكة الأشهر في عالم التواصل الاجتماعي مواجهة الأخبار الكاذبة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.

وقال فيسبوك إنه سيعمل مع عددٍ من المؤسسات الإخبارية الفرنسية البارزة -بما في ذلك وكالة الصحافة الفرنسية، وتليفزيون (بي.إف.إم)، ومجلة لاكسبرس، وصحيفة لو موند، وغيرها- لضمان عدم نشر أخبار كاذبة على صفحاتها.

وقالت جوجل أيضًا إنها جزء من هذه المبادرة التي أطلق عليها الشركاء اسم (كروس تشيك) أي “فحص وتدقيق”.

وكانت شركة فيسبوك واجهت انتقادات بأنها لم تبذل جهودًا كافية لمنع إعادة نشر معلومات كاذبة على صفحاتها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية -العام الماضي- وردًا على ذلك، اتّخذت الشركة إجراءات لمحاولة تدارك المشكلة.

وأطلق فيسبوك -الشهر الماضي- مبادرة ضد الأخبار الكاذبة في ألمانيا بعد أن أبدى مسؤولون حكوميون قلقًا إزاء هذه الأخبار و”خطاب الكراهية” على الإنترنت الذي يمكن أن يؤثّر على الانتخابات البرلمانية -المقرّرة في سبتمبر / أيلول- وستسعى من خلالها المستشارة أنجيلا ميركل للفوز بفترة ولاية رابعة.