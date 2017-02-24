فيصل القاسم متهكمًا: هل احتلال إيران لسوريا هو عمل خيري؟

المواطن – الرياض

استنكر الإعلامي السوري فيصل القاسم انتقادات إيران لإقامة مناطق عازلة في سوريا بحجة أنها تنتقص من السيادة السورية.

وقال القاسم في تغريدةٍ له عبر حسابه على موقع (فيس بوك): “إيران تقول إن إقامة مناطق عازلة في سوريا هو انتقاص من السيادة السورية، وماذا عن الاحتلال الإيراني لسوريا؟ هل هو عمل خيري مثلًا؟”.

وتشارك القوات الإيرانية بأكثر من فرقة إلى جانب قوات بشار الأسد منذ اندلاع الثورة السورية ضده، ولم تنكر على المستوى الرسمي هذه المشاركة بعد أن فضحتها التوابيت الطائرة التي عادت إلى طهران بجثامين بعض القادة الإيرانيين الذين شاركوا القتال إلى جانب قوات الأسد.

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