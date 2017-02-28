فيصل بن بندر يرعى حفل جائزة الأمير خالد السديري للتفوق العلمي

المواطن - سعيد آل هطلاء - الغاط

يرعى أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في الـ 16 من آذار/مارس المقبل، بمزرعة الخالدية في محافظة الغاط، الحفل السنوي لجائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي بسدير، لتكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين بمحافظات الغاط والمجمعة والزلفي.

وعبّر رئيس لجنة الجائزة الأمير فهد بن خالد السديري، بهذه المناسبة، عن شكره لسمو الأمير فيصل بن بندر على تفضله برعاية حفل الجائزة، تقديراً لمقام الأمير خالد السديري -رحمه الله- ودعمه للعلم، من خلال تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين الفائزين بها، مؤكداً أن ذلك يعد تكريماً للمتفوقين والمتميزين مشيراً إلى أن ذلك ليس غريباً على سموه لدعمه المستمر وتشجيعه الدائم لأبناء الوطن.

وعدّ نائب رئيس لجنة الجائزة الأمير تركي بن خالد السديري جائزة الأمير خالد بن أحمد السديري للتفوق العلمي حافزاً كبيراً ودافعاً للتميز وتعبيراً صادقاً للمكانة التي يحظى بها العلم والعلماء في هذا البلد المعطاء، مبرزًا أنَّ “الجائزة تحمل جزءاً من واجب الوفاء بحق الأمير خالد بن أحمد السديري -رحمه الله- لأبناء سدير”.