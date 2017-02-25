فيصل بن سلمان يقلّد الداموك رتبة لواء

المواطن - شريف النشمي - المدينة

قلّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، اللواء خالد بن أحمد الداموك، مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وأعرب اللواء “الداموك” عن بالغ الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الثقة الملكية الغالية، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة، وللأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمه المستمر والدائم، مبديًا اعتزازه وتقديره بهذه الثقة الغالية.