في استفتاء تويتري : 77‎ % من المواطنين أهداف وآليات حساب المواطن غير واضحه لديهم .. والعصيمي يوضح السبب

المواطن - شريف النشمي - الرياض

أنشأ الإعلامي في قناة “المجد”، الدكتور فهد السنيدي، استفتاءً قبل بث برنامج “ساعة حوار” الذي يقدمه على قناة “المجد”.

وتناول فيه برنامج “حساب المواطن”، حيث جاء الاستفساء عن مدى وضوح أهداف وآليات ⁧”حساب المواطن⁩” لدى المواطن، وشارك في التصويت 15529 شخصًا.

وأظهرت النتائج أن 77‎%‎ من المصوّتين قد صوّتوا بأن الآلية غير واضحة أبدًا، فيما ذهبت 20‎%‎ من الأصوات إلى أن أهداف وآليات البرنامج واضحة إلى حدٍ ما، وصوت 3‎%‎ فقط على أن أهداف وآليات البرنامج واضحة بالنسبة لهم.

وردًا على الاستفتاء، أكد المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعي والمشرف على “حساب المواطن”، المهندس ماجد العصيمي، عبر برنامج “ساعة حوار”، مساء اليوم، على قناة “المجد”، مع الإعلامي فهد السنيدي، أن السبب يعود إلى أن برنامج “حساب المواطن” تم تصميمه خلاف برامج الدعم في المملكة، حيث إن سياسات البرنامج يتم تصميمها وفقًا للبيانات المدخلة من المواطنين لتكون مناسبة أكثر في مراعاة السياسات للمواطنين، مرجعًا أن سبب عدم معرفة آليات وسياسات البرنامج لدى المواطنين يعود إلى أن أغلب سياسات وآلية البرنامج لم تقر بعد، وسيتم إقرارها بعد جمع البيانات من المواطنين.