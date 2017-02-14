في الهلال.. محلي يجدد ومحترف يرحل!

المواطن ـ محمد سلام

ذكرت مصادر مقربة من البيت الهلالي أن إدارة الزعيم اقتربت بشكلٍ كبير للغاية من تجديد عقد اللاعب سالم الدوسري حتى2021، موضحة أن هناك اختلاف في أمرٍ بسيط سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن سالم أظهر في المفاوضات مع إدارة الهلال أنه “شاري النادي”، وأن اللاعب أبدى رغبةً أكيدة في الاستمرار مع الفريق للسنوات المقبلة مهما تلقّى من عروض مغرية لأنديةٍ أخرى منافسة.

وفي سياقٍ آخر، قالت قناة “الكأس” القطرية -من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”- إن إدارة الهلال أعطت الضوء الأخضر للبرازيلي تياجو الفيس للانتقال إلى أي نادٍ يرغب في خدماته، سواء بالإعارة أو بشراء الفترة المتبقية من العقد.