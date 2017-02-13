قائدة طائرة تحدثت عن “طلاقها” مع الركاب فطُردت.. ما علاقة ترامب؟

المواطن - وكالات

كشف شهود عيان عن أن شركة الطيران الأميركية يونايتد أيرلاينز استبعدت قائدة طائرة قبل الإقلاع، وذلك بعد أن صعدت إلى الطائرة بملابس مدنية وأبلغت الركاب عبر نظام الاتصال الداخلي بأن كلا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون كاذبان وأنها في طريقها للطلاق من زوجها.

ولم توضح شركة الطيران مساء أمس الأحد هوية قائدة الطائرة أو الإدلاء بأي تعليق إضافي بخلاف بيان سابق اعتذرت فيه للركاب الذين غادر كثيرون منهم الطائرة خوفا على سلامتهم.

واوضح الركاب أن الطائرة أقلعت في رحلتها من أوستن بولاية تكساس إلى سان فرانسيسكو بقائد جديد بعد تأخير لنحو 90 دقيقة.

وتحدث راكبة تدعى بام أونيل وقالت “لدى هبوط الطائرة في سان فرانسيسكو “حضرت (قائدة الطائرة) بزي مدني وطلبت منا المشاركة في تصويت لترى إن كان عليها تغيير ملابسها إلى الزي الرسمي أم تقود الطائرة كما هي.”

ولفت إلى أنها”بدأت بالقول بأنها لم تصوت لأي من ترامب أو كلينتون لأنهما كاذبان.”