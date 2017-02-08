قرار فيليب لام يصدم إدارة بايرن ميونيخ !

المواطن ـ محمد سلام

أكد مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنهم فوجئوا بإعلان قائد الفريق البافاري فيليب لام، أمس الثلاثاء، عن اعتزاله اللعب بنهاية الموسم الحالي.

وقال نائب رئيس النادي، كارل هاينز رومينيغه: “بايرن فوجئ بتصرف فيليب لام ومستشاره… حتى أمس الثلاثاء كنا نفترض أن هذا القرار سيتزامن مع بيان مشترك بين فيليب لام ونادي بايرن ميونخ”.

وبعد فوز بايرن على فولفسبورغ 1-0، أمس الثلاثاء، في دور الـ16 لمسابقة كأس ألمانيا، فاجأ لام الجميع وأعلن عن اعتزاله اللعب بانتهاء الموسم الحالي، كما صرح بأنه ليس مستعداً بعد للبدء في العمل الإداري بالنادي البافاري.