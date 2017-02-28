قرقاش يحلل الانقسام في إيران بين السلطة والشعب

المواطن - وكالات

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنه يوجد انقسام داخل إيران بين السلطة والنظام بطهران، وبين غالبية الشعب الذي يريد الانفتاح على العالم.

وأضاف في حواره على شاشة (سي إن إن): “إذا نظرنا إلى السياسات الإقليمية الإيرانية في المنطقة، فهي تتم عبر الحرس الثوري وعبر المتعصبين في النظام، ولا أعتقد أنه من خلال الانخراط بالتعامل أكثر مع إيران، فإن ذلك سيعطي فرصة للقوى المعتدلة بتولّي زمام الأمور”.

وتابع قرقاش: “ما هو مهم هو فهم أن هناك انقسام داخل إيران.. المتعصّبون في النظام -الذين يسيّرون السياسات- يريدون إيران دولة دينية وتوسعية، ولكن أغلب الشعب يريد الانفتاح على العالم، ولكن للأسف، علينا التعامل مع الحكومة، وما يتعلّق بسياساتها الإقليمية”.

وأردف: “أعتقد أنه على إيران فهم أن عليها التعامل كأي دولة أخرى، وتحترم سيادة الدول الأخرى، وتفهم أنه لا يمكنها تكوين علاقات طبيعية مع الدول المجاورة في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير نسختها من الثورة وتصدير أيديولوجيتها”.