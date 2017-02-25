قريباً.. إعلانات داخل فيديوهات فيسبوك لمدة 20 ثانية

المواطن – وكالات

يدرس موقع فيسبوك إجراء تحديث جديد خلال الأيام القليلة القادمة يسمح فيه للمعلنين بوضع إعلانات مدتها 20 ثانية داخل مقاطع فيديو البث المباشر المنتشرة على الموقع، وهذه الخطوة من شأنها مضاعفة أرباح فيسبوك من الإعلانات.

وإعلانات الفيديو القادمة ستكون أقرب لما يحدث خلال البث التلفزيوني، أي أثناء البث الذي يقوم به الناشرون أو المشاهير سيظهر للمستخدمين إعلانات صغيرة لن تتخطى مدتها الـ20 ثانية.

ويُجرى حالياً اختبار التحديث الجديد مع مجموعة صغيرة من الناشرين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يتم تقسيم العائدات الإعلانية بين الناشرين وفيسبوك، ولكن حتى الآن لم يتم توضيح النسبة التي سيحصل عليها الموقع.

ولكن هناك مصادر مقربة قالت إن الشركة ستحصل على 45% من الدخل بينما يحصل صاحب الفيديو على 55% وتقتصر هذه الخطوة على الحسابات التي تملك أكثر من 2000 متابع مع 300 مشاهدة للفيديو على الأقل.