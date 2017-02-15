قصة “المواطن” المصورة .. الحياة تحت المطر في العاصمة

قصة “المواطن” المصورة .. الحياة تحت المطر في العاصمة

2017/02/15
الساعة 12:30 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض - تصوير - فارس القحطاني

“الحياة تحت المطر”.. لو كان هناك عنوان يوثّق ما صوّرته عدسة “المواطن” أمس ، الإثنين، لمعيشة المواطنين لما كان هناك عنوان مناسب أكثر من ذلك، فالمطر ينهمر والحياة تسير، بعضهم يفرح، ويعيش حياته بشكلٍ عادي، ويجلس ويتنزه فرحًا بالحبيبات الشفافة سر الحياة التي تنهمر، وبعضهم لم تمنعه الأمطار عن عمله.

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وبيّنت صور “المواطن” العمال وهم ينفّذون مهامهم الشاقة بالرغم من الأمطار.. ليس تحديًا للطبيعة بقدر ما كان تحملًا للمسؤولية.

الحياة تحت المطر

 

وهم يعملون بكدٍ وعلى وجوههم ابتسامة فرحة بالمطر، وربما سيمر وقت طويل حتى نعلم سر الرابطة بين الإنسان والأمطار، فهي قد تغمره ولكنه بالرغم من ذلك يسعد بها، بل ويكد وكأنه في تحدٍ معها.

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وهناك صور أخرى لبائعٍ صغير مبتسم وهو يحمي رأسه من الأمطار.

الحياة تحت المطر

وهو سعيد، ويحب الحياة تحت المطر، وينتظر الزبائن القادمين عليه ليدفّئوا أنفسهم بطعامه الذي سيُدخل بعض الدفء عليهم، ويجعلهم سعداء مثله.

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وهناك آخرون يجلسون في مقهى لا يضعون الأمطار في حسبانهم، وإن كانوا بالطبع يحملون هم التحرّك بعد ذلك.

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وتستمر الحياة تحت المطر وسط دعوات بجعلها سقيا وخير للمملكة.

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